Жители Челябинской области стали активнее искать работу

Зарплатное предложение в регионе выросло на 18%

Рынок труда Челябинской области демонстрирует активный рост: за третий квартал 2025 года количество резюме увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно работодатели стали предлагать более высокие зарплаты: среднее предложение выросло на 18% и достигло 75 747 рублей в месяц. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

Наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован в промышленности и транспортной сфере. Водители грузовиков могут рассчитывать в среднем на 155 636 рублей в месяц, сварщики — на 151 282 рубля, монтажники — на 138 507 рублей. При этом фактический доход специалистов этих профессий зависит от объема выполненных работ и количества смен.

Среди офисных специалистов самыми востребованными остаются менеджеры по продажам со средним предложением 80 680 рублей в месяц. Бухгалтерам предлагают около 56 000 рублей, специалистам по персоналу — 60 550 рублей.

Эксперты отмечают, что регион демонстрирует сбалансированный рост рынка труда — вакансий становится больше, а активность соискателей говорит о здоровой динамике, рост зарплатных предложений на 18% свидетельствует об усилении конкуренции за квалифицированные кадры.

Современные соискатели стали более внимательно оценивать не только уровень дохода, но и условия труда, социальный пакет и возможности профессионального развития.