Жители Челябинской области сообщают о сбоях в банковских приложениях

Клиенты жалуются на отсутствие доступа к сервисам ВТБ, Райффайзенбанка и Сбербанка

Портал Downdetector зарегистрировал сбои в работе трех российских банков — ВТБ, Сбербанка и Райффайзенбанка. Клиенты сообщают о проблемах с переводом денег, входом в личный кабинет в мобильном приложении и трудностях с мобильным банкингом.





Жители Челябинской области также столкнулись с отсутствием доступа к банковским приложениям. По сообщениям читателей, ВТБ периодически ограничивает доступ к сервисам. У некоторых пользователей приложение Райффайзенбанка недоступно с 12 часов дня.

«У меня с 12 часов Райффайзенбанк не работает. Жду конца рабочего дня, пойду до банкомата. Как-то тревожно, что даже на Сбербанк не могу себе перекинуть ни копейки», — возмущается читательница ИА «Первое областное».

Приложение Сбербанка также периодически бывает недоступно и загружает данные дольше обычного. При этом сложностей со списанием платежей по исполнительным производствам, например, нет.

«У меня сегодня судебные приставы без каких-либо проблем списали деньги с карты Сбербанка. Никаких сбоев и заминок у них с этим не было, при этом списание произошло сразу по нескольким исполнительным производствам, хотя обычно они как-то разводят: сначала по одному, потом по другому. Удивило даже, что скопом списали приличную сумму. Поторопились до сбоя в системе?» — недоумевает жительница Челябинской области.

В пресс-службе Сбербанка опровергают информацию о сбоях в работе приложения и заявляют, что все сервисы работают в штатном режиме.

«Информация о сбоях в работе Сбербанка является фейком. Сервис Downdetector показывает некорректные данные», — подчеркнули в пресс-службе.

В Райффайзенбанке признают, что произошел сбой. Неисправность устраняют.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что все сервисы работают в штатном режиме, за исключением валютных операций за рубеж.

«Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте», — говорится в сообщении банка.

Напомним, Сбербанк и ВТБ попали в санкционный список США. Сбербанк подвергся ограничению на корреспондентские счета. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка.

У ВТБ максимальные ограничения — «полные блокирующие санкции» США (список SDN), которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Также в этом списке — «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Также, как сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не смогут использоваться с сервисами Apple Pay и Google Pay. Однако стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна без ограничений на всей территории России.