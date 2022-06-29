Жители Челябинской области смогут открыть единый налоговый счет

Платежи спишут автоматически

Госдума приняла законопроект о едином налоговом счете, который позволит объединить в одном сервисе все обязательные платежи налогоплательщиков. Информация об этом размещена на сайте парламента.

«Для упрощения порядка уплаты налогов предлагается ввести единый налоговый счет. Им смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов»,— считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Налоговая служба на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, предоставляемой плательщиком (в некоторых случаях).

Принятие закона исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов, позволит начислять пени только на фактическую задолженность. «Свободные» деньги на счете могут по заявлению налогоплательщика быть возвращены ему в полном объеме.

Проект закона устанавливает единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков. Новые правила будут действовать с 1 января 2023 года.