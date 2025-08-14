Жители Челябинской области почти на 60% чаще стали покупать китайские запчасти

Лидерами остаются детали на корейские автомобили





В Челябинской области наблюдается рост продаж запчастей к китайским автомобилям. В первом полугодии 2025 года продажи запчастей для автомобилей CHERY увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на это, лидерами по объему продаж остаются марки HYUNDAI и KIA, на которые приходится по 6% от общего объема. Такие данные представили специалисты «Авито» после исследования.

Пользователи все чаще предпочитают новые запчасти, которые составляют 60% всех продаж.

«Спрос на автозапчасти из Китая становится менее активным: если в 2023 году наблюдался десятикратный рост, а в 2024 — почти двукратный, то сейчас он составил 44%. Тем не менее, китайские запчасти продолжают расти быстрее, чем другие», — отметил Алексей Головин, руководитель направления «Запчасти и Автосервисы» в компании «Авито».

В числе популярных запчастей также находятся детали для BMW, продажи которых увеличились на 23%, и компоненты для VAG с ростом на 8%. Следующими в списке идут SAT с долей 4% и TOYOTA с 3%.

Что касается самых продаваемых запчастей, то наибольшую долю составляют кузовные детали — 27% от всех продаж, со средней стоимостью 7 000 рублей. На втором месте находится электрооборудование, которое занимает 14% и имеет средний чек в 4 000 рублей. Двигатели занимают третью позицию с 13% продаж и средней ценой 31 000 рублей. Подвеска и автосвет также входят в число популярных запчастей, составив по 8% от общего объема.