Жители Челябинской области переходят на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Если в январе 2022 года с помощью эквайринга Сбера жители региона оплатили свои поездки 1,3 млн раз, то за сентябрь было проведено уже 2,7 млн операций.
Всего с начала года южноуральцы более 18 млн раз рассчитались за проезд банковскими картами — это рекордное значение для Челябинской области. К безналичной оплате проезда присоединяется не только муниципальный транспорт, но и коммерческие перевозчики.
«В сфере безналичных расчетов за проезд лидирует Челябинск — только в сентябре жители областного центра расплатились за поездки 2,3 млн раз. Но и другие территории не отстают — в этом году оплату проезда банковскими картами Сбер внедрил в Увельском, Кунашакском, Варненском районах», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.
Сейчас оплатить проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка можно в шести городах Челябинской области: Челябинске, Златоусте, Миассе, Копейске, Троицке, Снежинске, а также в трех муниципальных районах. Для приема платежей в транспорте действует свыше тысячи терминалов. Заплатить за поездку можно банковской картой любого банка, поддерживающей технологию бесконтактной оплаты.
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