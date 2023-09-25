Жители Челябинской области могут сдать в банки накопившуюся мелочь

Акция «Монетная неделя» проходит при поддержке Центробанка

Южноуральцы могут сдать в банки накопившуюся мелочь. Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет в Челябинской области с 25 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

В течение двух недель у жителей региона будет возможность избавиться от накопившейся мелочи — сдать ее в коммерческие банки. Акция проходит при поддержке Центробанка.

Монеты можно обменять на купюры или зачислить на счет. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты. Условия обмена монет необходимо уточнить в банках, которые принимают участие в акции. Список адресов размещен на сайте.

«Акция пройдет для того, чтобы вернуть монеты различных номиналов в денежный оборот. Как правило, мелочь оседает у людей в копилках и кошельках, поскольку чаще всего при расчетах используются бумажные деньги. А тем временем монеты необходимы для размена в торговых точках или в общественном транспорте. Для оперативности обмена мелочи перед походом в банк монеты можно рассортировать по номиналам», — уточнил заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Отнести мелочь можно в кредитные организации, которые расположены на территории 31 города Южного Урала. Принимать монеты будут в 128 отделениях банков и их филиалах. Некоторые кредитные организации в этот период отменят комиссию за прием монет.