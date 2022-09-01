В Челябинской области запустили акцию по возврату части средств с оплаты коммунальных услуг картой «Мир». Кешбэк можно получить, заплатив за электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, домофон и ТБО. Об этом сообщили в «Уралэнергосбыте».
«С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года АО „Национальная система платежных карт“ (оператор платежной системы „Мир“) в сотрудничестве с „Уралэнергосбытом“ проводит акцию, в рамках которой южноуральцы смогут получать кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг картой „Мир“ в личном кабинете, мобильном приложении „Уралэнергосбыт“ или личном кабинете Единого расчетного центра Уралэнергосбыт», — сообщили в энергосбытовой компании.
Чтобы получать кешбэк, надо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности. Для этого нужно ввести номер карты в окне в личном кабинете энергосбытной компании, или в мобильном приложении «Уралэнергосбыт», или в личном кабинете Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». Следующим шагом станет оплата коммунальных услуг на любом из перечисленных сайтов или в приложении.
Кешбэк вернется в течение пяти-семи дней с момента оплаты.
«В личном кабинете Единого расчетного центра „Уралэнергосбыт“ можно производить оплату за услуги: ООО „Уралэнергосбыт“ (электроэнергия), АО „УСТЭК-Челябинск“ (отопление и ГВС), МУП „ЖКХ“ пгт. Локомотивный (ХВС и ВО), ООО „ЦКС“ Уйский р-н (ТБО), ООО „Интек-Сервис“ (домофон), МУП Водоснабжение г. Карталы (ХВС и ВО), МУП Гарант с. Миасское (ХВС и ВО)», — перечислили в «Уралэнергосбыте».
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