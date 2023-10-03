Жители Челябинской области могут по упрощенной схеме снизить кадастровую стоимость недвижимости

Рассказываем, как оспорить результаты переоценки Росреестра

Жители Челябинской области до 13 октября могут оспорить результаты оценки кадастровой стоимости недвижимости. В этом году пересмотрели цену 2,7 млн объектов — зданий, квартир, сооружений, парковочных мест.

Как сообщают читатели ИА «Первое областное», в некоторых случаях кадастровая стоимость после переоценки выросла на сотни тысяч рублей. Из-за этого может значительно увеличиться сумма налога на имущество. Проверить, подорожала ли ваша квартира, можно на сайте Росреестра. Если вы не согласны с утвержденной суммой, решение можно оспорить по упрощенной схеме до 13 октября. Потом придется заказывать отчет у оценщика и ждать несколько месяцев. Рассказываем, что такое кадастровая стоимость, на что она влияет и как ее можно уменьшить.

Что такое кадастровая стоимость недвижимости и зачем она нужна?

Кадастровая стоимость недвижимости является официальной. Именно она определяет со стороны государства цену того или иного объекта недвижимости. Кадастровая стоимость используется для расчета налога, определения госпошлины при разбирательствах в суде. В отличие от рыночной, которая может меняться каждый месяц из-за различных экономических факторов, кадастровая стоимость определяется на конкретный отрезок времени.

В Челябинской области кадастровая оценка проводится раз в четыре года. В следующий раз пересчитывать суммы по земельным участкам будут в 2026 году, а по объектам капстроительства — в 2027 году.





Суммы из обновленного перечня Росреестра будут применятся при начислении имущественных налогов в следующем году.

Как узнать, какую сумму мне насчитали?

Проверить, есть ли ваша квартира, земельный участок или гараж в списке, можно в специальном разделе на сайте Росреестра. Найти свой объект недвижимости можно по кадастровому номеру.

Если вам кажется, что стоимость сильно завышена, ее можно оспорить. Но действовать нужно быстро, потому что упрощенная процедура по пересмотру решений Росреестра действует только до 13 октября.

Какие могут быть основания для пересмотра стоимости?

Причиной для пересчета кадастровой стоимости может быть ошибочная оценка состояния здания, его площади или материалов, из которых оно возведено.





Как оспорить сумму кадастровой стоимости недвижимости?

Нужно направить заявление в ОГБУ «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области». Сделать это можно лично по адресу: Челябинск, ул. Витебская, д. 2, офис 301, или через МФЦ. Также можно отправить документ регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или через портал госуслуг.





В заявлении надо указать:

1) ваши Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, стоимость которого, по вашему мнению, посчитали неправильно;

3) номер страницы в отчете на сайте Росреестра, где говорится про ваш объект недвижимости.

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Что делать, если не успел до 13 октября написать заявление на пересмотр кадастровой стоимости?

Когда отчет Росреестра с обновленными кадастровыми ценами будет утвержден (после 13 октября), процедура пересмотра суммы будет чуть сложнее. Увеличится срок ожидания ответа, также придется заказывать оценку рыночной стоимости недвижимости.

Что нужно будет сделать:

1. На сайте Росреестра получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости своей недвижимости. Справку может бесплатно получить любой желающий в течение трех рабочих дней.

2. Обратиться за пояснениями в учреждение «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области». Разъяснения должны прислать в течение месяца.

3. Чтобы исправить ошибку, необходимо обратиться в МФЦ или бюджетное учреждение — лично или через МФЦ.

Каким должно быть заявление? Граждане должны указать в нем имя, наименование юрлица, номер телефона и почту. Также в письме необходимо указать кадастровый номер или адрес объекта недвижимости. Затем нужно разъяснить суть обращения (почему допущена ошибка), прикрепить техническую документацию, которая подтверждает наличие погрешности при определении кадастровой стоимости недвижимости (среди них выписка из ЕГРН, копия прав на объект и отчет об оценке рыночной стоимости). Такое обращение рассматривают, как правило, не более двух месяцев.

4. Если же собственник будет не согласен с новой кадастровой стоимостью, то ему следует обратиться в комиссию при Росреестре.