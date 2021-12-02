Жители Челябинской области cмогут выиграть 1 млн рублей в акции «Пятерочки» и Coca-Cola

Поучаствовать в новогоднем розыгрыше можно до 10 января

Торговая сеть «Пятерочка» с 30 ноября запустила новогоднюю акцию, в рамках которой каждый день будут разыгрывать 1 тыс. призов стоимостью в 1 тыс. рублей каждый, а также один приз в размере 100 тыс. рублей. Раз в неделю один из участников сможет выиграть 1 млн рублей. Акция продлится до 10 января 2022 года во всех магазинах «Пятерочки».

Победителей приза в 1 млн рублей будут объявлять каждую неделю с 28 декабря по 1 февраля. Информацию о ежедневных победителях будут публиковать на сайте акции. Кроме того, по итогам акции сеть направит средства в благотворительный фонд «Русь» в пользу нуждающихся — по 3 рубля за каждого зарегистрированного участника.

«Без преувеличения Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И, конечно же, этот праздник не обходится без подарков для любимых. „Пятерочка“ тоже подготовила подарки для своих любимых гостей — более 50 млн рублей на исполнение желаний! Теперь хлопоты по покупке вкусных, свежих и разнообразных продуктов к праздничному столу станут еще увлекательнее и выгоднее, ведь новогодние подарки от „Пятерочки“ и отличное настроение гарантированно получат тысячи наших гостей. А еще, участвуя в этой акции, каждый сможет внести свой вклад, чтобы подарить настоящий праздник тем, кто в этом нуждается, — многодетным семьям и пожилым одиноким людям, подопечным фонда „Русь“», — отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

«Наши напитки традиционно ассоциируются с новогодним столом и праздником. Поэтому для нас стало логичным сделать такую акцию совместно с нашим партнером — торговой сетью „Пятерочка“, чтобы как можно большее количество потребителей смогли поделиться чудом и счастьем со своими близкими и поверили бы, что волшебство случается. Особенно в новогодний период. Хочу особо отметить, что благодаря совместной работе над акцией с нашим партнером она получилась очень яркой и масштабной», — комментирует директор по маркетингу Coca-Cola HBC Россия Наталья Савицкая.

Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Выручай-карта». В личном кабинете или приложении нужно нажать кнопку «Участвую». После этого за каждую покупку в «Пятерочке» или в сервисе «Пятерочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» участники будут накапливать «шансы» на выигрыш. С каждой покупкой «шансов» будет все больше. Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнеров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах. Условие не распространяется на доставку.