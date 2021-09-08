Жители Челябинска могут возвращать часть суммы платежа за ЖКХ в обмен на бонусы от «СберСпасибо»

Программа лояльности предусмотрена и для других услуг

Участники самой большой банковской программы лояльности в России «СберСпасибо», оплачивая услуги ЖКХ в системе «СберБанк Онлайн», могут компенсировать оплату бонусами.

Помимо услуг ЖКХ компенсации бонусами от «СберСпасибо» подлежат взносы в Фонд капитального ремонта, налоги и штрафы, образовательные услуги и платежи на погашение потребительских кредитов и ипотеки.



Курс обмена бонусов от «СберСпасибо» на рубли зависит от уровня привилегий участника программы:

1 бонус = 0,5 рубля на уровне «Спасибо»;

1 бонус = 0,55 рубля на уровне «Большое Спасибо»;

1 бонус = 0,6 рубля на уровне «Огромное Спасибо»;

1 бонус = 0,75 рубля на уровне «Больше, чем Спасибо».



Возместить можно часть платежа: лимит конвертации равен сумме платежа, умноженной на курс конвертации на вашем уровне привилегий. Частичное возмещение доступно только один раз. Например, вы погасили половину платежа бонусами. Позднее возместить вторую половину платежа за бонусы уже не получится. Остаток бонусов можно списать на другой платеж.

«Сегодня практически все услуги можно оплатить онлайн — это быстро, просто и безопасно. И мы регулярно работаем над тем, чтобы сделать наши сервисы еще более удобными. Теперь множество вопросов по различным бытовым задачам можно решить еще выгоднее — с бонусами от „СберСпасибо“. Мы видим, что программа лояльности популярна среди наших клиентов, и благодаря ей еще больше людей смогут сохранить свое время и средства», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.