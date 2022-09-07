Жителей Челябинской области приглашают в шоп‑тур в Верхнеуральск

Участники смогут попробовать продукцию местных фермеров

Челябинский центр «Мой бизнес» приглашает жителей Челябинской области принять участие в шоп-туре, который пройдет 23 сентября в Верхнеуральске. Участники тура познакомятся с новыми местными предпринимателями, смогут попробовать и приобрести их продукцию. Мера направлена на расширение рынка сбыта продукции местных производителей, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Участников шоп-тура ждут четыре остановки, во время которых они смогут попробовать и купить мясные полуфабрикаты, сыры, кондитерские изделия и напитки, произведенные верхнеуральскими предпринимателями.

Для того чтобы принять участие в шоп-туре, необходимо зарегистрироваться в специальном разделе на сайте центра «Мой бизнес» и ждать подтверждения от сотрудников. Сбор участников планируется в 7:30 в центре, расположенном на улице Российской, 110, к. 1, первый этаж.

«Список фермеров, с которыми мы начинаем работу, постоянно пополняется. Радует, что реализуемые программы дают видимый результат. Для этих предпринимателей участие в шоп-туре — новый опыт, надеюсь, он будет удачным, и мы продолжим наше сотрудничество»,— прокомментировала контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (800) 350-24-74.