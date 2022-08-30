Жилой комплекс «Краснопольский» построят возле Паркового в Челябинске

Новый микрорайон появится на северо-западе города к концу 2023 года

На северо-западе Челябинска в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих началось строительство жилого комплекса. Он получил название «Краснопольский». Работы ведет специализированный застройщик «Икар Север», пишет сайт Bfm74.ru.

Положительное заключение экспертизы проектной документации застройщик получил в июле этого года. Ранее компания прошла публичные слушания, ей разрешили возводить многоэтажные дома.

ЖК «Краснопольский» будет состоять из четырех домов высотой 11 этажей каждый. Всего планируется 479 квартир. Будут и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные. Благоустройство дворов предусматривает создание детских и спортивных площадок, а также мест для мусорных контейнеров. Не забудут и про парковки. На первых этажах домов разместят коммерческие помещения. Другие подробности, в том числе срок сдачи и объем привлекаемых средств, читайте на сайте Bfm74.ru.