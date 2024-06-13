Жилищное строительство в Челябинской области вышло на рекордные показатели

В регионе сдано 2,1 миллиона квадратных метров жилья

Жилищное строительство в Челябинской области вышло на рекордные показатели, сообщил во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области Алексей Текслер.

«В регионе в 2023 году сдано в эксплуатацию 2,1 миллиона квадратных метров жилья — это абсолютный рекорд для Челябинской области как для нового времени, так и для советского», — сообщил Алексей Текслер.

Реализуем масштабные проекты строительства метротрама, межуниверситетского кампуса, детского хирургического комплекса. Мы готовимся к строительству нового терминала аэропорта и многопрофильного медцентра в Магнитогорске.

«Мы сохраняем сбалансированность бюджета и при этом не допускаем роста госдолга, то есть ведем ответственную финансовую политику», — уточнил губернатор.