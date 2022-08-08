Земли бывшей войсковой части в Челябинске продали за 18 млн рублей

На участке могут организовать производство или разместить склады

В Челябинске с аукциона продали земельный участок площадью 30 тыс. квадратных метров с 13 нежилыми постройками общей площадью 6,9 тыс. квадратных метров. Имущество находится на улице Гатчинской, 1. Ранее там располагалась войсковая часть ФСБ № 2357. Ее территорию и выставляли на аукцион. Торги на повышение проводила государственная компания ДОМ.РФ, возвращающая в оборот неиспользуемые участки, находящиеся в федеральной собственности. Землю и здания предлагали купить за 7,4 млн рублей, сказано на сайте организации.

Шесть компаний и предпринимателей подали заявки, но только пять из них допустили до самого аукциона. Победителем стал челябинский бизнесмен Айниддин Ёров. Он предложил за участок и сооружения 18 млн рублей. При этом кадастровая стоимость земли составляет 46,4 млн рублей.

«Имущественный комплекс расположен в промышленном районе Челябинска. Объекты недвижимости расположены на земельном участке, который частично граничит с территорией воинской части. Большая часть территории покрыта бетоном и асфальтом, который находится в неудовлетворительном состоянии, также местами произрастает древесно-кустарниковая растительность, имеются ямы, провалы. Присутствуют электрические сети, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Территория захламлена строительным мусором, есть не менее трех точек складирования покрышек», — сказано в описании торгов.





Имущественный комплекс находится на территории исторического поселка Верхний Плановый — в границах улиц Валдайской, Механической, Героев Танкограда и проспекта Победы. Его создавали в 20 веке для работников ЧЭМК. Бывшая войсковая часть № 2357 расположена в границах улиц Механической, Можайской, Лобачевского и Верхоянской. В окружении проданного участка находятся частные дома и гаражи. По замыслу ДОМ.РФ, землю с нежилыми зданиями можно использовать под склад, небольшое производство или автосервис.

«Имущественный комплекс на улице Гатчинской в Калининском районе Челябинска площадью чуть более трех гектар очень интересен для промышленного производства, размещения складов, логистики, автосервисных служб», — рассказывал медиахолдингу «Первый областной» управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Ёров Айниддин Додарбекович зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в апреле 2019 года, сказано в базе данных «СБИС». Сферы деятельности — производство и продажа мебели, а также реализация ковров и осветительного оборудования, бытовых товаров, скобяных, ножевых изделий. До июня 2018 года бизнесмен являлся учредителем компании «Золотое руно», управлявшей несколькими пекарнями и швейным производством. Сама фирма работала в 2013—2020 годах.