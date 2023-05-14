Земельный участок под базу отдыха продают в Челябинской области за 10 млн рублей

Что предлагают покупателям за эти деньги

В Миассе Челябинской области за 10 миллионов рублей продают земельный участок площадью 5255 кв.м. Как сообщает продавец, на территории можно построить загородный дом или базу отдыха. Кроме того, участок выходит к воде Поликарповского пруда. Объявление размещено на сайте «Циан».

«Продаем земельный участок западнее СНТ Динамо. Не входит в СНТ, отдельный обособленный участок 0,5 га. Пожалуй, самое красивое место в этом районе: первая линия у воды на западном берегу Поликарповского пруда. Береговая линяя еще дополнительно 0,5 гектара к основному участку. Напротив участка — свободный неосвоенный остров. Со стороны берега участок окружен сосновым лесом. Асфальтированная дорога идет до самого участка»,— сообщается в описании.

Также собственник сообщает о готовности индивидуального проекта «Дом рыбака с подсобными помещениями», который можно использовать как дом для постоянного проживания, базу отдыха или гостиницу. Разрешение на строительство получено в начале мая этого года. Кроме того, разработан проект ландшафтного дизайна.

По словам продавца, владельцу участка будет удобно добираться и до центра Миасса, и до ГЛК «Солнечная долина», и до озера Тургояк. Кроме того, рядом нет производств. А еще у нового владельца будет договор водопользования на прилежащий участок Поликарповского пруда до 2029 года.