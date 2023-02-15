Зеленый тренд: как добиться высокого урожая без угрозы для экологии?

Устранить проблему неприятного запаха с полей и сохранить плодородие почвы поможет применение экоэффективных минеральных удобрений

Прошлый год оказался особенно успешным для агропромышленного комплекса региона. Так, по данным Минсельхоза, в регионе собран рекордный урожай зерна за последние пять лет — 2,29 млн тонн в бункерном весе, что вдвое превышает показатели предыдущего года. Кроме того, на 52 тыс. га были увеличены площади масличных культур и урожай впервые превысил 220 тыс. тонн. Также собран полуторагодовой запас кормов для животноводства, создан страховой фонд на случай чрезвычайной ситуации. Выросли показатели по сбору овощей и картофеля, урожай овощей закрытого грунта также побил рекорд — около 40 тыс. тонн.

Стабильный прирост демонстрирует и животноводческий комплекс: в регионе производится 377 тыс. тонн молока и 1,6 млн шт. яиц. Поголовье птиц составляет 25 млн, свиней — порядка 760 тыс., крупного рогатого скота — около 90 тыс., и все это огромное хозяйство ежегодно оставляет порядка 2 млн тонн остаточных отходов — это в разы больше, чем твердых коммунальных отходов. Повестка по экологизации агропромышленного комплекса на протяжении последних лет приобретает все большую актуальность, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, выступая на профильной секции Межрегиональной агропромышленной конференции, которая прошла в Челябинске.





«Очевидно, что сегодня в перечне первоочередных задач, стоящих перед страной, — продовольственная автономия, нивелирование зависимости от импорта, обеспечение населения качественными продуктами питания. Челябинская область, которая традиционно считается сильным промышленным регионом, на самом деле сильна не только металлургическими и горнодобывающими производствами: год за годом мы стабильно держимся в первой десятке российских рейтингов по объему производства яйца, мяса птицы, свинины. И, с одной стороны, это заслуженный повод для гордости и мы наиболее успешные технологии экстраполируем на соседние регионы, а с другой — получаем негативные последствия. Объем отходов куриного и свиного производств — огромен»,— говорит председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов.

ЭКОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ: ВМЕСТО УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯХ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня подавляющее большинство животноводческих агрохолдингов и птицефабрик идут по наиболее простому и очевидному пути: располагая земельным фондом для выращивания кормов, перерабатывают органические отходы производства и вносят их на поля в качестве удобрений. К слову, новые поправки к закону, которые вступают в силу в марте 2023 г., позволяют относить навоз и помет не к категории отходов производства третьего класса опасности, содержащих вредные элементы и потому требующих особых условий по утилизации, а к побочным продуктам животноводства. По замыслу законодателей, эти изменения должны способствовать воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Однако, как отмечает Михаил Махов, полей, задействованных в сельскохозяйственном обороте, даже при постоянном увеличении площади пахотных земель явно недостаточно. «Уже есть понимание, что мы дошли до некой черты, когда необходимо искать другие технологические возможности по решению этого вопроса», — отмечает эксперт.

При этом, по его словам, далеко не все предприятия соблюдают правильную технологию переработки отходов, и это становится большой проблемой для жителей окрестных городов и сел, которые вынуждены мириться с резким неприятным запахом и полчищами мух.

«Были случаи, когда по обращению жителей выезжали на поля — и видели, что они покрыты „удобрением“ слоем до метра толщиной, плодородный слой почвы просто выжигается»,— говорит Михаил Махов.





По словам эксперта Общественной палаты Челябинской области Евгения Маленкина, некоторые районы на юге Челябинской области уже напоминают места экологического бедствия. «Если жители близлежащих поселков замечают машину экопатруля, вокруг мигом собирается стихийный митинг: люди обступают, высказывают недовольство, бабушки со слезами на глазах рассказывают, что внуки отказываются приезжать на каникулы из-за резкого запаха и туч насекомых, роящихся над „удобренными“ отходами птицефабрик полями», — рассказывает экоактивист.

Как отметил Евгений Литвинов, на одной из птицефабрик региона опробовалась технология по сжиганию органических отходов и превращению их в минеральные удобрения, однако экспериментальная методика не получила широкого распространения. Есть положительный опыт по разработке различных биопрепаратов, которые позволяют обогащать гумус и ускорять природные процессы в перегное. Но, как подчеркнул эксперт, с таким значительным количеством отходов требуются принципиально новые подходы: содержащиеся в курином помете вредные вещества попадают в воду и в почву, а резкий неприятный запах раздражает население, ухудшает условия жизни.

ГРАМОТНОЕ УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ — ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Сегодня власти региона ставят перед аграриями задачу сохранить рекордные сборы урожая зерновых, повысить производство и других сельскохозяйственных культур. Для этого планируется не только увеличить посевные площади за счет новых земель, но и уделить пристальное внимание повышению урожайности, в том числе за счет совершенствования агропромышленных технологий. Как отмечается в последнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, именно такой фактор, как повышение урожайности агрокультур, будет оказывать ключевое влияние (79,2%) на прирост в растениеводстве в горизонте ближайшего десятилетия. При этом на решение большинства вопросов, связанных с развитием, требуется время, тогда как поддержка плодородия почв за счет удобрений доступна уже сегодня.

В России применение минеральных удобрений в России растет. В частности, в прошлом году поставки минудобрений в сельхозсектор выросли на 27%, сообщала Российская ассоциация производителей удобрений. Годовой прогноз Минсельхоза России был выполнен досрочно, еще в октябре, а в итоге он составил рекордные 5,8 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.) с учетом накопленных ресурсов. По замыслу Минсельхоза России, к 2030 г. объем приобретения минудобрений российским АПК достигнет как минимум 8,8 млн тонн в действующем веществе.

Сегодня по всей России идут поставки под весенний сев, крупные потребители формируют заявки уже и на осенние полевые работы. В Челябинской области в районах ведется формирование структуры посевных площадей. Раньше на месяц, чем в прошлом году, в Челябинской области начались выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям для подготовки к весенним полевым работам. В прошлом году хозяйствам на их приобретение было выплачено 172 млн рублей с возмещением до 30% затрат. В этом году субсидия на минеральные удобрения будет увеличена еще на 20 млн рублей.

«Как показывает агрохимический анализ почв, земля достаточно плодородная, но не будем забывать, что рациональное применение минеральных удобрений — ключевой фактор рентабельности сельхозпроизводства», — говорит директор Уральского офиса «ФосАгро-Регион» Сергей Тропин.

Сеть «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») начала прямую работу на Урале в 2021 году. За год компания удвоила поставки сельхозтоваропроизводителям Урала, а в Челябинской области рост поставок составил почти 40%. Основной объем — экоэффективные минеральные удобрения ФосАгро — крупнейшего в России производителя фосфорсодержащих удобрений.





МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИКА: В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Челябинская область является одним из главных промышленных регионов страны с большим количеством заводов, а это, в свою очередь, вызывает повышенную экологическую нагрузку на почвы. Все химические элементы, включая те, которые попадают вместе с удобрениями — органическими и минеральными, так или иначе оказывают воздействие на почву. А это может, в свою очередь, повлиять на качество продукции растениеводства, животноводства — всех продуктов питания, которые мы потребляем, и которые отражаются на нашем здоровье, рассказал в своем выступлении Евгений Купреев, заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро».

При этом, как показывает Национальный атлас России, потенциальная способность почв Южного Урала к самоочищению — низкая и крайне низкая. Вот почему к использованию удобрений важно подходить очень ответственно. В отличие от органики, все процессы, связанные с производством и применением минеральных удобрений, в настоящее время полностью прозрачны и контролируемы. Так, по отношению к применяемым «витаминам плодородия» действуют требования, которые гарантируют экологическую безопасность не только почвам и окружающей среде, но и готовой сельскохозяйственной продукции.

В марте 2020 года был утвержден ГОСТ 58658-2019 для улучшенных минеральных удобрений, которым установлены ограничения на содержание тяжелых металлов, в том числе по кадмию и мышьяку, при этом они самые жесткие в мире.

«Удобрения ФосАгро производятся из уникальной по своей чистоте фосфатной руды магматического происхождения, они свободны от токсичных веществ, что позволяет использующим их сельхозтоваропроизводителям выращивать безопасную для здоровья людей продукцию, не нанося при этом вреда почвам», — сказал Евгений Купреев, напомнив, что эти показатели были заверены сертификатами Роскачества.

«Эксперты проделали огромную работу на наших производствах, провели тщательную проверку применяемого сырья, воздействия производственного процесса на окружающую среду. Это служит подтверждением исключительной экоэффективности минеральных удобрений, производимых ФосАгро»,— заключил Евгений Купреев.

Российскому АПК экологическая эффективность удобрений с улучшенными характеристиками позволяет позиционировать свою продукцию как самую экологичную, качественную и безопасную в мире. А после вступления в силу Федерального закона от 11.06.2021 № 159 — ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» чистота российских удобрений — фундамент для создания экологичного бренда российской сельхозпродукции — «Зеленый эталон».

«Он гарантирует прослеживаемость экологической безопасности товаров этого нового сегмента сельского хозяйства по всей линии производства: от сырьевой базы российской отрасли минеральных удобрений для растениеводов и минеральных кормовых добавок для животноводства до реализации продуктов питания конечному потребителю», — подчеркнул Евгений Купреев.

По мнению экспертов, общественный запрос на потребление экологически чистых и безопасных продуктов, на ответственное отношение к природе с каждым годом будет только возрастать и предприятия, которые выстраивают долгосрочную стратегию развития с учетом этих важных трендов, окажутся в лидерах отрасли.