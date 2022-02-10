«Зеленая» экономика: промышленники Челябинской области считают углеродные риски

Стоимость частного карбонового полигона стартует от 100 млн рублей

Перспектива введения углеродного налога, который Евросоюз намерен взимать с ввозимой продукции с 2026 года, побудила промышленников Южного Урала по-новому взглянуть на свою работу. ИА «Первое областное» выяснило, есть ли экономные пути достижения углеродной нейтральности, во сколько обойдется строительство карбонового полигона и почему опыт Челябинской области может стать общероссийским.

Вторая жизнь гигакалорий

Декарбонизация экономики и снижение углеродного следа — одна из целей России до 2050 года. Правительство РФ утвердило стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов на ближайшие 28 лет. Реализация климатических проектов стартует уже сейчас: карбоновые полигоны, эмиссия выбросов, сбор и переработка углекислого газа, водородная энергетика и «зеленый» водород войдут в обиход в ближайшие годы. С 2022 года промышленные предприятия с выбросами более 150 тыс. тонн углекислого газа в год будут обязаны предоставлять углеродную отчетность, а также начать сбор и переработку СО 2 .

Тенденции к декарбонизации все заметнее за рубежом: в Финляндии, Швеции и Нидерландах с помощью водорода уже начали отапливать жилые дома, чтобы снизить объем нежелательных выбросов в атмосферу. Практика использования вторичных энергоресурсов для теплоснабжения жилых кварталов, а то и целых городов, применяется и в Челябинской области, отмечают эксперты.

«В Челябинской области накоплен богатый опыт применения вторичных энергоресурсов металлургической отрасли для отопления жилых кварталов. За рубежом такие технологии получили популярность не так давно — последние пару лет: „излишки“ тепла промышленных гигантов стали активно применяться для отопления жилых комплексов в Швеции и Германии. Для этого за границей разрабатывают бизнес-планы, устанавливают тарифы и главное — транслируют особый экологический подход, связанный с достижением углеводородной нейтральности», — говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По его словам, опыт и достижения в этом направлении Челябинской области могут быть успешно транслированы и на другие российские регионы. Такая практика распределения «излишек» тепловой энергии позволяет в разы сократить экологическую нагрузку на атмосферу.

«Мы видим большие перспективы, поскольку именно заводы за счет направления вторичных энергоресурсов способны, по нашим подсчетам, ежегодно экономить порядка 40 млн тонн условного топлива — это практически годовое потребление тепла Финляндией. Экономика снижения углеродного следа таким путем позволяет достичь гораздо больших эффектов, чем строительство дорогих карбоновых ферм», — считает представитель координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Евгений Гашо.

Он считает, что именно Челябинская область может стать драйвером развития отечественной отрасли вторичного потребления энергоресурсов: один только Магнитогорский металлургический комбинат отапливает порядка 40% жилого фонда города, что позволяет энергокомплексу «не производить» 10 млн тонн топлива дополнительно, говорит эксперт.

«Предприятия судорожно ищут пути достижения углеводородной нейтральности, не понимая, какие возможности перед ними уже давно открыты: мы считаем, что такое развитие энергокомплекса станет решением многих вопросов „зеленой“ экономики, тем более что такой подход позволяет экономить десятки миллионов тонн топлива. В Липецке, Новокузнецке с 50-х годов прошлого века аналогично работают промышленные предприятия, поставляя тепло жилому фонду. Проблема в том, что ранее никто не просчитывал колоссальный экологический эффект от этого. Только сейчас, после актуализации темы с „зеленым“ водородом и декарбонизацией промышленности, стали задумываться», — говорит Евгений Гашо.

Опыт российских городов может транслироваться в Европу, считает эксперт, поскольку Евросоюзу, чтобы выйти к 2030 году на снижение выбросов парниковых газов на 55% от 1990 года, необходимо приложить титанические усилия. В то время как в России выбросы уже снизились на 49% относительно 1990 года.

Свои карбоновые фермы

Первый карбоновый полигон в Челябинской области появился в прошлом году в Сосновском районе: на нем применяется технология утилизации углекислого газа с использованием растительных культур. Для начала его работы на площадке возле деревни Шигаево высадили 176 пирамидальных тополей, поскольку именно эти деревья максимально поглощают вредные выбросы. Еще один такой полигон планируется к открытию в этом году в Верхнеуральском районе, сообщили в Минэкологии региона.

Технологий декарбонизации гораздо больше. Условно их можно разделить на три основные группы: физико-химический подход подразумевает применение различных фильтров и адсорбентов для улавливания углерода, геологический — консервацию CO 2 в полости земли (шахты, нефтяные скважины, моря и океаны), биологический — ликвидацию вреда от выбросов с помощью растений, водорослей и бактерий. Различные подходы при строительстве карбонового полигона планируют освоить в Челябинском госуниверситете, который в этом году намерен подать заявку на реализацию проекта в Минобрнауки РФ.

«Карбоновый полигон — это участок земной поверхности, на котором реализуется биологический подход к улавливанию и утилизации углекислого газа. Однако объявить любое болото или участок леса карбоновой фермой недостаточно, так как необходимы документы, подтверждающие объем СО 2 , который этот участок способен поглотить. Для разработки документов необходимы методики определения концентраций углекислого газа, объемов его поглощения различными экосистемами, исследования физических факторов, влияющих на процесс его накопления. И это уже задача специалистов карбонового полигона», — говорит ректор ЧелГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

ЧелГУ планирует создание карбонового полигона к 2024 году с начальным объемом инвестиций порядка 100 млн рублей, также потребуется привлекать средства частных инвесторов. Отметим, утвержденный недавно проект карбонового полигона в Башкирии имеет начальный объем инвестиций более 700 млн рублей (функции оператора взял на себя Уфимский государственный нефтяной технический университет), при этом бюджет всего проекта, включающего несколько площадок, — порядка 50 млрд рублей частных инвестиций. Челябинский карбоновый полигон разместится на территории Ботанического сада госуниверситета на северо-западе мегаполиса, кроме того, исследования будут проводиться на территории Ильменского заповедника.

«Работы будут проводиться в двух направлениях: во-первых, это разработка собственной методики измерения углекислого газа в различных географических зонах, во-вторых, разработка методики расчета карбонового следа с последующей выработкой эффективных решений по минимизации выпуска углерода для конкретных промышленных предприятий. В программе предусмотрены и биологические, и технологические пути снижения объемов выбросов углекислого газа», — пояснил Сергей Таскаев.

Челябинский карбоновый полигон станет не только экспериментальной, но и учебной площадкой для студентов, обучающихся по биологическим, экологическим, физическим, химическим специальностям. На его территории организуют научно-популярные занятия по биологии, физике, климату для школьников — будущих абитуриентов.

В ЧелГУ процессы декарбонизации исследовались задолго до того, как тема углеродного налога вошла в мировую повестку: в университете на протяжении десятилетий проводились исследования концентраций углекислого газа в различных экосистемах, в том числе на городских территориях. На базе лаборатории экологии водных сообществ ЧелГУ разработаны технологии биоманипулирования с использованием культур водорослей (хлореллы, спирулины). Эти культуры водорослей размещаются в биореакторах для накопления углекислого газа. О том, как их следует применять, известно и южноуральским ученым.

Экология нового уровня

На пути к декарбонизации Челябинская область может стать драйвером, транслируя другим российским регионам наилучшие практики снижения углеродного наследия.

«Челябинская область может быть адаптирована для захоронения карбоновых продуктов и их утилизации. Площадка бывшего коркинского угольного разреза (ОАО „ЧУК“) может стать потенциальным резервуаром для захоронения карбоновых продуктов»,— считает Сергей Таскаев.

Особые перспективы ученые Челябинской области связывают с вторичным использованием карбоновых продуктов, их грамотной переработкой. Наличие в регионе сразу трех различных климатических зон (горнолесной, лесостепной и степной) позволит ученым оценить эффективность усвоения различными фитоценозами углекислого газа, найти наиболее оптимальные пути углеродного баланса при переходе одной экосистемы в другую.

Введение углеродного налога и усиление мониторинга за объемами выбросов углекислого газа, а также отчетность по углеродному воздействию промпредприятий сделают «прозрачной» общую систему мониторинга за выбросами и качеством атмосферного воздуха, в том числе усилят общественный экологический контроль. Однако пока на законодательном уровне не определены критерии, которым должны соответствовать земельные участки для размещения карбоновых ферм, что вызывает определенные сложности при выборе площадок, сообщили в Минэкологии области.

«На территории центров декарбонизации в Челябинской области планируется наладить разработку и испытание технологий контроля углеродного баланса. Результаты исследований будут представлены в уполномоченный Российской Федерацией орган исполнительной власти в области ограничения выбросов парниковых газов. Это необходимо для создания единой отечественной методики расчета способности поглощения парниковых газов для разных экосистем», — пояснил ИА «Первое областное» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В настоящее время в ведомстве создана рабочая группа по реализации проектов карбоновых полигонов, куда, помимо чиновников и научных сотрудников, вошли представители промышленных предприятий области — ММК, «Фортум», ЧЦЗ, «Станкомаш», завода «Минплита».

«Промышленные предприятия заинтересованы в снижении углеродного наследия, поскольку в будущем это снизит налоговую нагрузку от уплаты налогов за объем генерации CO 2 . Эксперты компании KPMG оценивают потери российских экспортеров в размере 33,3 млрд евро в 2025—2030 годах в случае, если не будут предприняты меры по карбоновому следу. Одним из пионеров декарбонизации в Челябинской области является ММК: при строительстве их доменной печи № 11 компания SMS-group внедрит на объекте технологию декарбонизации за счет использования „сингаза“. Итоги ежегодного конкурса стартапов в области металлургии Steel Start 2021 подтверждают, что многие проекты ноу-хау сконцентрированы в области снижения карбонового следа. В них речь идет об утилизации отходов», — говорит соорганизатор конкурса Steel Start, директор IT-Park74 (регоператор «Сколково» в Челябинске) Дмитрий Козленков.

По его словам, принципы бережливого производства также работают на декарбонизацию промышленности. Например, технология челябинской компании «ВВСТ», победившей в престижном конкурсе Steel Start в прошлом году, позволяет снизить на четверть окисление и расход электродов при производстве стали в дуговых печах, оптимизируя тем самым эконагрузку.

«На самом деле удачных проектов по декарбонизации у челябинских новаторов очень много, при этом большая часть из них не остается на бумаге, а внедряется в производство по всей стране. Мы гордимся челябинскими разработчиками, которые работают в мейнстриме, презентуя лучшие проекты на международных конкурсах. И это не далекое будущее, а настоящее», — говорит Дмитрий Козленков.