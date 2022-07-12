Здание отдела полиции в микрорайоне Парковом в Челябинске построят за 288 млн рублей

Откроется участок в декабре этого года

«Монтажное строительное управление — 7» из Ульяновска доставит в микрорайон Парковый две модульные конструкции — в них разместится отдел полиции. Эта фирма победила в аукционе, который проводил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. На организацию работы полицейского участка из бюджета города направят 288,18 млн рублей. Начальная цена контракта при этом составляла 321,99 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Здание отдела полиции будет двухэтажным, с вентилируемым фасадом. Общая площадь двух модульных конструкций — не более 2,4 тыс. кв. метров. Там обустроят служебные кабинеты, специальные помещения без окон для размещения задержанных, комнаты для хранения документов (они будут защищены огнеупорными материалами, чтобы при пожаре архив уцелел), туалеты и душевые.





«Модульные конструкции обеспечивают возможность их передислокации без несоразмерного нанесения ущерба их назначению. Конструкции не являются недвижимым имуществом и не требуют получения разрешения на строительство, а также проведения государственной экспертизы проектной документации. Модульные конструкции поставляются в виде отдельных модулей, каркасных панелей с последующей их сборкой, установкой и устройством внутренней отделки», — отмечается в техническом задании.

Отдел полиции будет находиться на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. Модульные конструкции установят до 10 декабря этого года.



Срок службы модульных конструкций должен составлять не менее 20 лет, а гарантия поставщика будет действовать 2 года — в этот период, если появятся дефекты, компания устранит их за свой счет.





ИА «Первое областное» ранее сообщало, что некоторые жители близлежащих домов опасались вырубки десятков берез, которые находятся на выбранном участке, ради строительства отдела полиции. В мэрии Челябинска тогда объясняли, что других свободных участков в микрорайоне, которые бы соответствовали нужным условиям, нет.

ООО «Монтажное строительное управление — 7» (МСУ-7), по данным базы «СБИС», работает с февраля 2015 года. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2021 году чистая прибыль компании составляла 100 тыс. рублей. МСУ-7 участвовало в почти 640 аукционах, а победило только в 170 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 1,7 млрд рублей. Больше всего подрядов выполнено в Ульяновской области.