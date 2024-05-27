Здание музыкального театра в Магнитогорске спроектируют московские специалисты

Полностью все документы подготовят к декабрю 2025 года

Магнитогорское управление капитального строительства подписало контракт на проектирование здания музыкального театра. Новое культурное учреждение появится на проспекте Ленина в районе городской администрации и драмтеатра. Победителем аукциона стала компания «Интоку» из Москвы. По данным портала госзакупок, на подготовку документации направят 69,8 миллиона рублей.

Проектировщикам нужно будет учесть оркестровую яму, репетиционные залы для хора, оркестра, балетной труппы и вокалистов, вокально-хоровую детскую студию, музей, буфеты для работников и зрителей, бар и ресторан, а также технические помещения. На фасаде предусмотрены экран и подсветка. Запланирована гостиница на шесть номеров. Максимальная вместимость комплекса составит 1500 человек. Большой зал будет рассчитан на 700 мест, а малый — на 200. В проект следует включить благоустройство территории возле театра.

Согласно техническому заданию, дизайн-проект нужно представить до 28 июня текущего года. Должно быть не менее пяти вариантов. Во всех следует учитывать цветовые решения фасадов этой части города. Концепции вынесут на общественные обсуждения. Полностью проект должен быть готов до 30 ноября 2025 года.

Компания «Интоку» уже работала в Магнитогорске. Специалисты поставляли и монтировали световое и звуковое оборудование при капитальном ремонте драмтеатра. Сейчас москвичи участвуют в модернизации театра куклы и актера «Буратино». «Интоку» проводила техническое переустройство таких знакомых мест, как концертный зал Мариинского театра и сцена Большого театра.