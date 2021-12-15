Заводы Челябинской области впервые получат госфинансирование на научные исследования

Всего на развитие промышленности в 2022 году выделили почти 600 млн рублей

Со следующего года поддержку смогут получить промышленные предприятия региона, осуществляющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). До этого субсидии им не направлялись, сообщили на заседании комитета по промышленной политике областного парламента.

«То, что наш регион предусмотрел в бюджете 2022 года средства именно на эти цели, считаем большим шагом вперед. Несколько дней назад президент Владимир Путин на конгрессе молодых ученых выделил это направление как один из важнейших приоритетов государственной политики России», — говорит первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Владимир Перезолов.

Поддержка промышленных предприятий, осуществляющих НИОКР, будет организована в рамках программы «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области», финансирование которой в 2022 году составит 581 млн рублей.

«Мы будем очень тщательно подбирать тематику НИОКРов, отбирая те проекты, которые так или иначе коррелируют с федеральной повесткой. Это будут не местечковые, а серьезные решения в тренде всей страны», — сообщил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

По оценке экспертных организаций, Челябинская область входит в число российских лидеров по количеству внедрений научных достижений в производство.