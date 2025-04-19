Завод «Уральская кузница» из Чебаркуля попал под санкции Украины

Всего в санкционном списке 60 компаний из России и других стран

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 51 компании из России. Среди них и завод «Уральская кузница» из Чебаркуля, сообщается в указе, опубликованном на сайте президента страны.

В отношении «Уральской кузницы» и других российских предприятий введены блокировка активов, приостановка финансовых операций, запрет на участие в госзакупках и транзит грузов через Украину.

Завод «Уральская кузница» входит в группу холдинга «Мечел». Среди направлений деятельности предприятия — металлургия, энергетика и горная добыча.