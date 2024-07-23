Завод Росатома в Трехгорном создал импортозамещающий порошковый 3D-принтер

По оценке гендиректора госкорпорации, новинка будет востребована многими предприятиями

Приборостроительный завод в Трехгорном (ФГУП «ПСЗ», входит в ГК «Росатом») реализовал крупный импортозамещающий проект: на предприятии создан мощный порошковый 3D-принтер. Работу опытного образца оценил в ходе визита на предприятие генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы посмотрели сегодня вполне себе готовый образец, готовый заместить зарубежные технологии и тиражироваться в промышленном масштабе в интересах госкорпорации и не только — думаю, спрос на него будет высоким во всей российской промышленности», — отметил он.

Он также отметил, что ПСЗ — одно из наиболее значимых предприятий страны, которое продолжает развиваться и осуществляет яркие проекты как в рамках основных компетенций, так и в части новых проектов для обеспечения технологического суверенитета России.

«Задачу обеспечения нашего суверенитета, ядерного щита ядерно-оружейный комплекс в целом и Приборостроительный завод, в частности, выполняют достойно. Это неоднократно отмечалось президентом. И сегодня мы в этом еще раз убедились. Это неукоснительное исполнение гособоронзаказа как в части специальных наших изделий, так и в части дополнительной нагрузки, которую несут все предприятия Росатома в интересах СВО. Здесь много разработок, инициатив, рост допзаказазов — со всем справляемся», — сказал Алексей Лихачев.

Он добавил, что в последние годы предприятия Росатома «творчески развили задачу президента о повышении доли гражданской продукции в ЯОК»:

«Коллеги даже придумали такой „бренд“ — „государственный технологический заказ“, который подобно гособоронзаказу является не менее вдохновляющим и не менее ответственным заданием для наших оружейников. И в этой части, конечно, большой прогресс на ПСЗ», — отметил гендиректор госкорпорации.

По его словам, работа предприятия связана как с традиционными компетенциями, связанными с поставкой оборудования на атомные электростанции — российские и зарубежные, и параллельно ведется большая работа, связанная с завтрашним днем атомной энергетики:

«Это термоядерные компетенции, и ПСЗ является поставщиком важного оборудования для сердца термоядерного реактора ИТЭР — крупнейшего международного экспериментального проекта».