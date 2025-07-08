Зарплаты в сфере маркетплейсов в Челябинской области выросли на треть

Быстро найти работу может курьер, водитель или кладовщик

Как изменились вакансии и зарплатные предложения в секторе маркетплейсов, проанализировали эксперты сервиса «Авито Работа». Весной 2025 года в Челябинской области средняя предлагаемая зарплата в этой сфере увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего прибавили в зарплате комплектовщики — на 42%.

Средняя зарплата в маркетплейс-инфраструктуре достигла 127 402 рубля в месяц. Это на 36% выше показателей весны 2024 года. Особенно заметен рост у комплектовщиков — им стали предлагать в среднем 149 696 руб./мес. за полный рабочий день. В их задачи входит сбор заказов на складе и подготовка товаров к отправке.

Следом за ними — сотрудники склада. Средние предложения по зарплате для этой категории выросли на 33% и составили 86 842 рубля в месяц.

Третью строчку по росту заняли курьеры — их средний доход увеличился на 19%, до 122 153 руб./мес. Сотрудники склада, помимо приема и хранения товаров, занимаются учётом, обеспечивают порядок и участвуют в погрузочно-разгрузочных работах.

Спрос на специалистов логистики и складской инфраструктуры продолжает расти.

Дефицит кадров в складской логистике приводит к росту зарплат. По данным СДЭК, особенно востребованы курьеры (всех видов), кладовщики, водители, складские рабочие, диспетчеры, специалисты по управлению цепочками поставок, а также инженеры и технологи по автоматизации складов. Высокий спрос также наблюдается на специалистов по новым логистическим маршрутам и международным стандартам.

Авито Работа подтверждает эту тенденцию, отмечая увеличение спроса и зарплат как для рабочих специальностей (сортировщики, грузчики, водители), так и для офисных сотрудников (маркетологи, менеджеры), особенно в сфере маркетплейсов. Рост онлайн-торговли является ключевым фактором этих изменений на рынке труда.

Совет от СДЭК: если хочешь быстро выйти на работу — обрати внимание на вакансии курьера, водителя или кладовщика. А если у тебя есть нужная квалификация, стоит рассматривать инженерные или управленческие должности в сфере логистики.

Автор: Ксения Максимовских