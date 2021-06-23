Зарплаты в Челябинской области выросли на 12%

Самый большой заработок у ученых и технических специалистов

По данным на апрель, средняя заработная плата южноуральцев увеличилась на 12,4% за год. Она составила 48,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Заработок сотрудников средних и крупных организаций вырос на 13,2%. Их средний ежемесячный доход достиг 47,2 тыс. рублей. Сильнее всего среди предприятий этого типа зарплаты увеличились в организациях общественного питания и гостиницах (+35,1%). На 23,7% больше стали зарабатывать специалисты в области информации и связи, на 20,4% больше стали получать работники финансовой и страховой сферы.

«Такой рост заработной платы во многом обусловлен низкой базой апреля 2020 года, возникшей в связи с вынужденной деловой паузой. В то же время в сравнении с апрелем 2019 года в апреле 2021 года также зафиксирован рост — +15,7%», — поясняют в пресс-службе Минэкономразвития региона.

По информации на апрель текущего года самые высокие зарплаты в Челябинской области были у ученых и специалистов в сфере технической деятельности — 73,8 тыс. рублей. Сотрудники финансовой и страховой отрасли получают в среднем почти 70 тыс. рублей ежемесячно. Южноуральцы, работающие в сфере информации и связи, имеют средний заработок в 67,2 тыс. рублей.