Зарплаты на Урале выросли на 7%

Рост доходов в округе опережает среднероссийские показатели

Среднемесячная зарплата на Урале выросла на 7,3%, по данным за январь — октябрь 2021 года. Прирост к аналогичному периоду 2020 года составил от 9,5% в Свердловской области до 4,3% на Ямале. Средняя зарплата в Уральском федеральном округе (58 021 руб.) на 6,5% выше среднероссийской (54 479 руб.). Об этом полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил на совещании с руководителями территориальных объединений Федерации независимых профсоюзов России.

Особое внимание полпред уделил вопросу роста реальных доходов людей.

«Рост реальных доходов людей — это одна из приоритетных задач на 2022 год. Нужно понимать, что этот показатель — это не только рост заработной платы. При расчете учитывается долговая нагрузка жителей УрФО — в том числе ипотечные и потребительские кредиты. И, конечно, нужно учитывать скачок инфляции, который произошел в конце 2021 года — без него реальные доходы людей выросли бы еще больше. Мы должны отслеживать все обстоятельства, которые влияют на этот показатель, и оперативно реагировать на новые тенденции», — отметил Владимир Якушев.

На совещании также обсудили вопрос безработицы в регионах. В УрФО выполнено поручение президента — достигнут доковидный уровень занятости. Уровень зарегистрированной безработицы в округе составляет 1% и ниже среднероссийского показателя — 1,1% (данные на 1 декабря 2021 года).

Участники совещания обсудили меры по дальнейшей стабилизации ситуации на рынке труда Уральского федерального округа. Представители региональных профсоюзов высказали ряд предложений. Владимир Якушев отметил важность и эффективность работы профсоюзов в области обеспечения прав граждан.