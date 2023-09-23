Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по среднегодовому темпу роста зарплат в 2023-2026 годах. Как сообщается в прогнозе социально-экономического развития на ближайшие три года, доходы южноуральцев увеличатся на более чем 10%. Соответствующий документ опубликован на сайте Минэкономразвития РФ.
Наибольший рост зарплат ожидается в 15 российских регионах. Это Кемеровская область — 11,1%, Челябинская область — 10,8%, Республика Дагестан — 10,6%, Забайкальский край — 10,2%, Республика Мордовия и Воронежская область — 10,1%, Ярославская и Владимирская области — 10%. От 9,9 до 8,9% ожидается повышение зарплат в Алтайском крае, Чувашской Республике, Оренбургской, Новосибирской, Ульяновской областях, Республике Адыгея и Курганской области.
Также в документе сообщается, что по итогам I полугодия 2023 года реальные доходы населения выросли на 3,9%, при этом в 2022 году было зафиксировано снижение на 1,5%.
«По итогам 2023 года ожидается сохранение тренда на рост доходов (на уровне 4% в реальном выражении). Реальные располагаемые денежные доходы росли опережающими темпами в I полугодии 2023 года — на 4,7%. В целом за 2023 год прирост показателя оценивается на уровне 4,3% (в 2022 году снижение на 1%)»,— уточняется в документе.