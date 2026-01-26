Зарплату повысили 95 тысячам металлургов и горняков Челябинской области

Самый высокий средний доход составил более 133 тысяч рублей

В 2025 году зарплаты на металлургических и горнодобывающих предприятиях Челябинской области проиндексировали для 95 тысяч работников. Итогами мониторинга доходов поделились в региональной организации Горно-металлургического профсоюза России.

2025 год был экономически непростым из-за недозагрузки производств, режимов неполной занятости и простоев, сокращения персонала на отдельных предприятиях. Несмотря на это, профкомам удалось в коллективных переговорах добиться индексации зарплат для подавляющего большинства работающих.

Лидерами роста стали предприятия цветной металлургии. На «Карабашмеди», Кыштымском медеэлектролитном заводе и Александринской горнорудной компании зарплаты выросли на 20—45%. В черной металлургии индексация была ниже: на 12,5% в среднем на предприятиях ММК, на 10% на ЧМК и на 5% на Ашинском метзаводе. Сложнее всего ситуация с индексацией была в трубной и метизной промышленности. Тем не менее на «ММК-Метиз» оклады выросли на 15%, на ЧТПЗ — 6%.

Самая высокая средняя зарплата достигла 133,6 тысячи рублей на Челябинском цинковом заводе, на «Карабашмеди» — 121,2 тысячи рублей. Среди предприятий черной металлургии больше всех зарабатывают на ММК — в среднем 119 тысяч рублей.

Тем не менее почти девять тысяч работников, в основном в Саткинском округе, индексации не получили. Кризисная ситуация сохраняется и в Бакальском рудоуправлении, где работники хронически сталкиваются с задержками зарплаты.

Профсоюз отмечает, что на некоторых предприятиях, где оклады изначально были низкими, даже рост зарплат не компенсировал инфляцию, и ставит задачу добиваться минимальных ставок не ниже МРОТ.