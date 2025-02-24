Зарплата водителей такси заметно выросла в Челябинской области

Работникам транспортной сферы предлагают на 39% больше денег, чем год назад

К январю 2025 года усредненная зарплата в вакансиях для водителей такси и других работников пассажирских перевозок в Челябинской области выросла до 84,6 тысячи рублей — на 39% по сравнению с январем предыдущего года. Об этом сообщают эксперты «Авито. Работы».

Челябинская область оказалась на третьем месте в стране по этой динамике. Впереди Башкортостан и Ульяновская область. В Башкортостане средняя зарплата достигла 107 тысяч рублей в месяц, а в Ульяновской области — 87,2 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты для таксистов предлагают в Смоленской области — около 135,7 тысячи рублей в месяц. На втором месте Приморский край с 116 рублями в месяц. В топ также вошли Башкортостан, Московская область, Алтайский край и Бурятия.

«Работодатели в сфере такси и пассажирских перевозок увеличивают зарплаты и улучшают условия труда, чтобы оставаться конкурентоспособными. Рост средних зарплатных предложений в январе 2025 года составил 11% год к году. Компании активно ищут дополнительные способы мотивации сотрудников, предлагая зоны отдыха, скидки, рабочие смартфоны, обучение и оплачиваемые бензин и шиномонтаж», — рассказывает директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито. Работы» Артем Егоренков.