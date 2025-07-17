Запуск коксовой батареи № 12 ММК в десятки раз снизит выбросы вредных веществ

Значение проекта оценил глава экосовета при губернаторе Челябинской области



Ввод в эксплуатацию новой коксовой батареи № 12 на Магнитогорском металлургическом комбинате приведет к значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом заявил глава экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов. Напомним, работу оборудования продемонстрировали президенту России Владимиру Путину во время его визита в Магнитогорск 16 июля.





«Экологическая задача, которая решилась при вводе в эксплуатацию новой коксовой батареи — это сокращение выбросов в атмосферу опасных загрязняющих веществ: бензопирен — в 12 раз, формальдегид — в 9 раз, а пыли на 21%. Это одна из социально-значимых задач по достижению показателей нацпроекта „Экологическое благополучие“ и обеспечению качества жизни жителей», — отметил Рашид Исмаилов.

Он также напомнил, что ММК одним из первых поддержал Региональный экологический стандарт, инициированный губернатором Алексеем Текслером, и уже получил соответствующий знак.

Коксовая батарея № 12 мощностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год является крупнейшим инвестиционным проектом ММК за последние десять лет. В него вложено около 90 миллиардов рублей. В ней реализована современная технология сухого тушения кокса, позволяющая использовать тепло процесса для выработки электроэнергии и повышающая экологическую безопасность производства. Запуск комплекса позволил поэтапно вывести из эксплуатации пять устаревших батарей, что привело к снижению валовых выбросов более чем на 11 тысяч тонн в год и уменьшению выбросов CO₂ более чем на 1,1 миллиона тонн в год.





Проект новой коксовой батареи признан значимым для всей российской металлургии и является примером успешного внедрения современных производственных и природоохранных решений на одном из крупнейших металлургических предприятий России.





«ММК занимает лидерские позиции в области экологической модернизации не только на Южном Урале, вкладывая в экологическую безопасность значительные ресурсы. Комбинат проактивно формирует институт деловой экологической репутации в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», — подчеркнул Рашид Исмаилов.