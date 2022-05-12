Зал заседаний в мэрии Челябинска отремонтируют за 13 млн рублей

В помещении будут кондиционеры, дубовые двери и кресла из экокожи

Администрация Челябинска ищет подрядчика для ремонта зала заседаний. На работы готовы направить 13 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Ранее мэрия проводила в зале аппаратные совещания, которые сейчас проходят в онлайн-формате. Также в помещении устраивают заседания гордумы.





Согласно документации аукциона, деньги на ремонт направят из бюджета Челябинска. Работы нужно завершить не позднее 30 ноября этого года. В перечне задач — традиционные для ремонта работы: демонтаж текущих устройств и предметов, отделка и облицовка стен декоративной штукатуркой, укладка ламината, установка кронштейнов для экранов и т. п.





Подрядчику нужно будет установить в зале два кондиционера и восемь радиаторов отопления с декоративными решетками, 65 светильников и большие настенные часы. Также среди требований — оборудование подиума, монтаж натяжного потолка, трех окон из ПВХ и двух дверей из массива дуба с эффектом старения и замками золотого цвета.





Перечислена и мебель. На подиуме будет пять кресел из кожи и стол президиума. В самом зале, а также в холле установят 136 кресел из экокожи и 60 столов для чиновников и депутатов, секретарей и оператора. ТВ-панели и тумба на подиуме в эту закупку не включены.





Компанию, которая проведет ремонт зала заседаний, администрация города выберет 23 мая. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 мая.



