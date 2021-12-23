Заксобрание утвердило бюджет Челябинской области на 2022 год

Дефицит в 37 млрд рублей закроют за счет федеральных средств и собственных доходов

Законодательное собрание Челябинской области окончательно утвердило во втором и третьем чтениях региональный бюджет на 2022 год. Общий объем доходов составит 219,4 млрд рублей, расходы — 256 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 37,3 млрд рублей. Для его покрытия не будут привлекать коммерческие кредиты. Расходы области будут обеспечены за счет собственных средств и федеральных ресурсов.

Ко второму чтению параметры бюджета были увеличены. Поправки внес губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они связаны с поступлением федеральных трансфертов на 4,5 млрд рублей. Деньги предусмотрены на развитие дорожного хозяйства, создание новых мест в общеобразовательных организациях, развитие жилищного строительства и поощрение педагогов-кураторов в организациях среднего профобразования, а также на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, модернизацию коммунальной инфраструктуры и другие значимые для региона расходы.

«Расходы областного бюджета в 2022 году, как и в редакции первого чтения, полностью обеспечиваются за счет собственных средств и федеральных ресурсов — без привлечения коммерческих заимствований. При этом остатки средств, предусмотренные в качестве финансового обеспечения расходов 2022 года, будут сформированы по итогам текущего года за счет дополнительных сверхплановых доходов и опережающего перечисления части нецелевой федеральной помощи, поступившей в этом году», — отметил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Напомним, бюджет на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов сформирован исходя из консервативного прогноза социально-экономического развития региона. Но даже при таком подходе в следующем году ожидается значительный прирост доходов, который позволит сделать определенный рывок в расходной части бюджета. Рост финансирования запланирован по таким ключевым направлениям, как здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Существенно увеличатся и бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру. Получат дополнительную поддержку и муниципалитеты.

На покрытие дефицита бюджета направят 31,4 млрд рублей профицита 2021 года. По словам министра финансов Андрея Пшеницына, впервые в новейшей истории удалось добиться такого роста доходов. Это налоговые и неналоговые поступления на 27,8 млрд рублей и федеральные средства в размере 12,8 млрд рублей.

После одобрения бюджета депутатами Заксобрания его отправят на подпись губернатору. Когда его утвердит глава региона, финансовый документ вступит в силу.

ИА «Перове областное» изучило документ. Рассказываем, куда направят средства, какие расходы власти считают приоритетными.