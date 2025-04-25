Пять простых правил помогут челябинцам обрести финансовую независимость

Рассказываем, как уйти от долгов и спонтанных покупок

В День финансовой независимости, который отмечается в России 25 апреля, мы решили выяснить, как освободиться от ненужных трат и кредитов на спонтанные покупки. Пять простых правил помогут обрести независимость и сказать долгам до свидания.

«Есть несколько основных правил на пути к финансовой независимости. Но формула одна: „контроль + дисциплина = финансовая независимость“. Эти принципы работают на любом уровне дохода. Главное — начать и не отклоняться от курса», — говорит доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала Финуниверситета, преподаватель Челябинского регионального центра по финансовой грамотности Надежда Калмакова.

Финансист поделилась с нами топ-5 основных правил для достижения финансовой независимости.

Первое правило — контролируй

Начинается путь к независимости с тотального учета: необходимо знать все свои доходы и расходы. Для удобства можно на листке бумаги нарисовать табличку, в которой отобразить свой персональный бюджет. По сути, это план, а не ограничения себя в чем-то. Распределять деньги по направлениям расходов необходимо осознанно. Это позволит уберечься от спонтанных и ненужных покупок.

Второе правило — автоматизируй

Согласно этому правилу необходимо 10—30% ежемесячного дохода откладывать или перечислять на отдельный (сберегательный) счет. Это позволит сформировать «подушку безопасности», так называемый неприкосновенный минимум. Для начала определите срок — полгода. В течение этого времени вы откладываете деньги и не тратите их на повседневные нужды.

Третье правило — оптимизируй и расти

Необходимо максимально при составлении ежемесячного бюджета сократить все ненужные траты (подписки, импульсные покупки).

Четвертое правило — инвестируй в себя

Здесь речь идет о новом направлении расходов — на образование, получение новых навыков и способностей, которые помогут увеличить в перспективе персональный доход. В том числе это может быть приобретение активов, к примеру покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду.

Пятое правило — пассивный доход

Необходимо создавать источники дохода, которые работают без твоего ежедневного участия. Их может быть несколько — ценные бумаги, недвижимость, золото. Важный совет: не складывать все накопленные деньги в один инструмент для получения пассивного дохода.

После выхода на уровень получения пассивного дохода необходимо продумать способы защиты своих ресурсов. Поскольку защита — часть стратегии. На рынке страхования сегодня представлено много разных видов услуг, которые помогут уберечь капитал при форс-мажоре.

Среди самых популярных сегодня инструментов для экономии личного бюджета — покупки с кешбэком. Они, безусловно, помогают накопить некоторую сумму денег, которую можно вывести со счета, если кешбэк приходит в рублях, или потратить на следующие покупки, если в виде бонусов.

«Данная прибавка к покупкам является приятным дополнением, стоит внимательно отнестись к выбору категории повышенного кешбэка на месяц, учитывая крупные покупки. Но здесь надо отметить использование реферальных ссылок (закажи карту по рекомендации друга) при оформлении кредитной карты. Очень часто банки предлагают повышенные выплаты при заказе кредитных карт. Стоит отказаться от данного предложения и не использовать кредитные карты без полного анализа всех комиссий и платежей по ней», — уточнила Надежда Калмакова.

Считается, что средний возраст финансовой самостоятельности в России — 26 лет. Именно в это время 41% россиян съезжает от родителей и начинает обустраивать свою жизнь. По данным исследования «СберСтрахования», 15% считают, что съезжать от родителей нужно сразу после получения высшего образования, 4% — после совершеннолетия, 4% — после свадьбы, 3% — после появления собственных детей. 12% считают, что переезд не нужен.

76% участников опроса видят ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильем, при этом 53% из них подчеркивает ценность финансовой помощи со стороны родителей. Отмечается, что возраст финансовой самостоятельности в последние годы только увеличивается.