За 2 года Челябинская область получит почти 2,5 млрд рублей на создание новых мест в школах

Из них более 1,8 млрд поступят на Южный Урал в 2023 году

Правительство РФ опубликовало распоряжение о перераспределении в бюджете субсидий на создание новых мест в школах и обновление материально-технической базы в них. Согласно документу, в 2023—2024 годах Челябинской области на эти цели будет выделено более 3,2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Так, на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях за два года будет направлено около 2,5 млрд рублей, в том числе почти 1,4 млрд — в связи с ростом числа обучающихся вследствие демографического фактора. На 2024 год по данному направлению на Южный Урал поступит еще 641 млн рублей.

Как отмечают в кабмине, федеральное финансирование позволит до конца 2024 года ввести в эксплуатацию целый ряд крупных образовательных объектов. «Правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. Это одно из обязательных условий для дальнейшего развития страны. Дети должны не только получать все необходимые знания, но и заниматься в удобных, современных и оборудованных помещениях»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

Отметим, что на Южном Урале строительству школ и детсадов уделяют особое внимание. Так, в 2022 году в регионе построили шесть новых школ: в Верхнеуральске, Копейске, Миассе, Кунашакском, Пластовском и Сосновском районах. Еще семь строятся и реконструируются в текущем году. В 2024-м только в Сосновском районе появятся три новые школы: одну построят в микрорайоне Привилегия, еще одну — в микрорайоне Белый Хутор и третью — в Парковом Премиум. Также школа на 1100 учеников появится на северо-западе Челябинска.

Добавим, этим же распоряжением предусмотрено выделение Челябинской области крупных сумм на оснащение школ новым оборудованием: 61,7 млн — в 2023 году и 316 млн — в следующем. На цифровизацию южноуральских школ предусмотрено 145,3 млн в текущем году и 217,3 млн — в 2024-м. Кроме того, на бесплатное горячее питание учащихся начальной школы направят по 1,7 млрд в 2023 и 2024 годах и 1,6 — в 2025-м.