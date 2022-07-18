Южный Урал занимает третье место в УрФО по темпам освоения средств на нацпроекты

Уровень исполнения бюджетных расходов в регионе выше среднероссийского

В Челябинской области по итогам первого полугодия отмечается положительная динамика по темпам исполнения расходов на реализацию национальных проектов РФ, сообщает пресс-служба КСП Челябинской области.

По данным на 1 июля 2022 года, уровень исполнения расходов по нацпроектам на Южном Урале составил 43%, что выше аналогичных показателей в Свердловской области, ХМАО, Курганской области.

«Сегодня Челябинская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по темпам освоения бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов. На первом месте Тюменская область, где уровень исполнения расходов составляет 53,1%, на втором — ЯНАО, где показатель достиг 49,2%», — говорится в исследовании.

В общероссийском рейтинге Челябинская область по данному показателю находится на 14-м месте. При этом средний уровень кассового исполнения расходов на нацпроекты по субъектам РФ составляет сегодня 34,8%.

Среди лидеров общероссийского рейтинга — Ненецкий автономный округ (68,5%), Тюменская область (53,1%), республика Крым (52%), Самарская область (51,3%), Магаданская область (50,7%).

Самые низкие показатели исполнения бюджетов нацпроектов в стране имеют такие регионы, как Мурманская область (19,3%), Республика Татарстан (20%), Томская область (21%).

Для сравнения: в аналогичный период прошлого года уровень кассового исполнения по нацпроектам был ниже в Челябинской области и составлял 33,4%.