Южный Урал вносит вклад в достижение технологического лидерства России, внедряя роботизацию

На специальной сессии ПМЭФ обсудили тренды инновационного развития

Тренды инновационного развития российских компаний — ИИ, роботизация, биотехнологии. Об этом шла речь на сессии ПМЭФ-2025 «Технологический ландшафт: какие тренды определяют развитие инновационного сектора», участники которой обсуждали, кто формирует новый вектор социально-экономического развития страны и работает над созданием высокотехнологичных продуктов, которые позволят стране достичь технологического лидерства, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Основными драйверами цифровой трансформации выступают такие ключевые направления, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые вычисления, зеленая энергетика и роботизация. Эти сферы характеризуются высоким темпом роста и значительным потенциалом будущих прорывов, оказывающих влияние на формирование новой структуры экономики. Именно для развития этих отраслей по поручению президента с 2025 года в России были запущены национальные проекты технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Средства производства и автоматизации».

Согласно данным Росстата, парк промышленных роботов РФ на конец 2024 года составил 20 864 единицы, на 8 тысяч больше, чем в 2023-м, что свидетельствует о наращивании темпов роботизации отечественной промышленности. Увеличилась и плотность роботизации: ключевой показатель, рассчитываемый как число промышленных роботов на каждые 10 тысяч работников, увеличился до 29 роботов против 19 годом ранее. То есть тренд на внедрение современных технологий и автоматизацию производственных процессов на предприятиях приобретает устойчивый характер.

Планируется, что к 2030 году при поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации» Россия войдет в топ-25 стран — лидеров по плотности промышленной роботизации, увеличив количество роботов с 29 до 145 на 10 тысяч человек только по нацпроекту.

Южный Урал активно занимается развитием новых компетенций, в том числе внедрением роботизации. Для достижения этой цели в Челябинске открыт первый в России «Завод роботов», и сейчас он вместе с ЮУрГУ готовит специалистов в этом направлении. Все это направлено на выполнение поставленных президентом задач.

«Мы являемся ведущим регионом в стране по развитию компетенций в промышленной робототехнике. У нас открыт „Завод роботов“, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Он совместно с ведущим вузом региона готовит интеграторов и специалистов по производству роботов. Соответствующие направления открываются и на базе колледжей, техникумов и школ», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Завод роботов начал работать в Челябинске с февраля 2024 года. Это первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъемностью от 6 до 150 кг.