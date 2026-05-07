Южный Урал лидирует по автоматизации и роботизации производств

Губернатор оценил интерес Клуба молодых промышленников к Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Клуба молодых промышленников Антоном Ковалевым. Основными темами стали развитие промышленной кооперации, поддержка молодых руководителей предприятий и итоги бизнес-миссии Клуба в Челябинскую область, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Текслер отметил, что Клуб молодых промышленников объединяет уже 260 резидентов из 50 регионов России, действуют 14 региональных отделений.

«Радует ваша активность и, главное, результативность. Это мощная база для развития промышленной кооперации и обмена практическим опытом», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание глава региона обратил на интерес Клуба к Челябинской области как к одному из ведущих центров промышленного развития, в том числе в сфере автоматизации и роботизации. По словам Алексея Текслера, Южный Урал сегодня занимает сильные позиции в этом направлении: в регионе открыт первый в стране «Завод роботов», создана особая экономическая зона для масштабирования роботизированных производств, работает Центр промышленной роботизации.

«Хочу вас поблагодарить за то, что привлекаете внимание коллег-промышленников к Челябинской области, к тем возможностям, которые мы предлагаем для развития производств. Это в общих интересах и служит укреплению российской экономики в целом», — отметил губернатор.

В ходе встречи также обсудили итоги апрельской бизнес-миссии Клуба в Челябинскую область. В центре внимания — перспективы кооперации с южноуральскими предприятиями, практическое применение решений в сфере автоматизации и роботизации, а также дальнейшие планы Клуба по развитию межрегионального взаимодействия.