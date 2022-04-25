Южноуральцы в три раза чаще стали оплачивать покупки через SberPay

Сервис привлекает своим удобством и бизнес

Почти 128 тысяч южноуральцев воспользовались сервисом SberPay в первом квартале 2022 года. Это в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Сервис оценили и владельцы бизнеса. Так, сегодня SberPay используют уже 130 предприятий Челябинской области.

«SberPay — это актуальное, удобное и безопасное платежное решение, отвечающее ожиданиям пользователей. Сервис одинаково выгоден покупателям и бизнесу. Клиенты получают возможность быстро и безопасно совершать покупки, а предприниматели — увеличить конверсии продаж», — поясняет управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Частные клиенты могут оплатить покупки с помощью SberPay на сайтах и в приложениях продавцов. В способах оплаты покупателю нужно выбрать кнопку быстрой оплаты SberPay. После этого система перенесет его в приложение «СберБанк Онлайн» для подтверждения транзакции.

Для бизнеса тарифы за использование SberPay идентичны тарифам за торговый эквайринг.