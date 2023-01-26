Южноуральцы приобрели более 700 кг драгоценных металлов для инвестиций

Объем вложений составил 319 млн рублей, увеличившись за год почти в полтора раза

В 2022 году жители региона пополнили обезличенные металлические счета в Сбербанке на 738 кг драгоценных металлов. Так, счета в золоте жители Челябинской области пополнили на 49 кг, а в серебре — на 675 кг. Однако операции с золотом совершали чаще: на них приходится почти половина всех сделок с драгметаллами, тогда как на серебро — 36%. Большинство жителей региона — около 98% — открывали ОМС без посещения офиса банка, через мобильное приложение.

«Особенно хорошо защитные свойства драгметаллов проявляют себя во время турбулентности на рынках — в эти периоды металлы, как правило, начинают расти в цене. Так было в 2008—2011 годах, в разгар пандемии и в первом квартале 2022 года. Если проанализировать график стоимости золота за последние 10—15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3—5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации»,— говорит председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Минимальный объем металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

Эксперты рекомендуют инвесторам не направлять все средства в один инструмент, а диверсифицировать вложения. Стоит отметить, что в банковском приложении также можно открыть вклад или брокерский счет.