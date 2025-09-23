Южноуральцы могут сдать скопившуюся мелочь в банки без комиссии

До 4 октября проходит всероссийская акция «Монетная неделя»

Южноуральцы могут сдать скопившуюся мелочь с 22 сентября по 4 октября в банки и некоторые торговые сети без комиссии в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

Для того чтобы сдать мелочь в банки, нужно взять с собой не только монеты, но и паспорт. Надо также заполнить заявление. Железные деньги можно не только обменять на бумажные, но и зачислить на свой банковский счет. Ограничений по сумме нет, но монеты лучше рассортировать по номиналам, чтобы не тратить время на обслуживание в кассе.

Во время акции принести на обмен можно любые монеты, которые находятся в обращении.

«Монеты всегда были и будут законным средством платежа. Однако мелочь часто оседает в копилках и кошельках граждан, в то время как розничная торговля и общественный транспорт нуждаются в разменных деньгах. Наша акция позволяет вернуть эти деньги в оборот. Кроме того, возврат монет помогает снижать затраты на их чеканку», — комментирует управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Во время последней акции, которая прошла в апреле этого года, южноуральцы принесли в банки 1,1 миллиона монет на сумму 5,3 миллиона рублей. Общий вес сданной мелочи составил около пяти тонн. Всего по стране в этом году был собран 51 миллион монет на сумму 242 миллиона рублей.