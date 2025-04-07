Южноуральцы могут обменять монеты на купюры в банках или магазинах

В регионе стартует акция Банка России «Монетная неделя»

В Челябинской области с 7 по 19 апреля при поддержке Банка России проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». В это время жители региона могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

На обмен монеты принимают офисы банков, которые участвуют в акции, а также сетевые магазины. Принести можно любую мелочь, включая потемневшие, окисленные, погнутые или поцарапанные денежные знаки. Главное, чтобы они находились в денежном обращении, то есть были выпущены в оборот с 1997 года. Чтобы сократить время обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам.

«Всероссийская акция „Монетная неделя“ помогает вернуть скопившуюся у людей мелочь в платежный оборот и сократить затраты на чеканку. В разменных монетах нуждаются многие предприятия торговли и общественный транспорт. Для обмена монет в банке необходимо взять с собой паспорт. При обращении в магазин можно обойтись и без документов»,— комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Участниками «Монетной недели» стали многие российские банки. Полный список адресов отделений и сетевых магазинов можно узнать на сайте акции. Подробные условия обмена нужно уточнять в конкретной точке приема монет. Во время осенней акции южноуральцы вернули в оборот 5,5 тонны монет на сумму 5,6 миллиона рублей.