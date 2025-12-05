Южноуральцев предупредили о новой финансовой пирамиде

Людей заманивают вложить деньги в маркетплейс Lemon Mall

Центробанк предупредил жителей Челябинской области о новой схеме обмана. Маркетплейс Lemon Mall («Лемон молл») оказался финансовой пирамидой. Его внесли в предупредительный список, сообщает пресс-служба ЦБ.

Организаторы, представляясь китайской компанией «Хуагэ», приглашают людей вложить деньги в создание маркетплейса. Они обещают огромные проценты и пожизненный пассивный доход. Однако, как выяснилось, компания не занимается реальными инвестициями и не может ничего гарантировать.

Чтобы стать участником, просят заплатить вступительный взнос, а затем постоянно приводить новых людей. За это обещают вознаграждение. Деньги просят переводить под видом оплаты за косметику. Никаких договоров с вкладчиками не заключают, общение ведется в мессенджерах.

Сведения об организации внесены Банком России в перечень юрлиц с признаками незаконной деятельности.