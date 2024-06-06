Южноуральскую спецтехнику включат в перечни программ «Росагролизинга»

Машиностроительные предприятия региона увеличат географию поставок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По итогам переговоров подписано соглашение о развитии взаимовыгодных отношений, в том числе по вопросам аренды (лизинга) оборудования и техники южноуральскими предприятиями в сфере АПК, а также сотрудничества с челябинскими производителями по поставкам сельскохозяйственной и иной техники для нужд российских потребителей.

«Вопросы, связанные с продовольственной безопасностью — одни из основных. Поэтому „Росагролизинг“ для нас ключевая стратегическая компания по замене парка техники для аграриев. Но „Росагролизинг“ — компания комплексная, занимается многими направлениями работы. Поэтому уверен, что не только для предприятий АПК мы сможем найти необходимые решения. Как машиностроительный регион мы заинтересованы, чтобы производимая у нас техника поставлялась по вашим программам в Челябинской области и других регионах страны. Соглашение позволит нам дальше двигаться более динамично», — отметил Алексей Текслер.





Ранее по программам «Росагролизинга» сельскохозяйственную технику поставляли в регион. На сегодняшний день компания поставила аграриям Челябинской области 2,4 тыс. единицы техники на общую сумму почти 7 млрд рублей. В 2024 году поставлена 31 единица на 230 млн рублей.

Сегодня правительство Челябинской области начинает работу над тем, чтобы южноуральские производители стали поставщиками техники для нужд российских потребителей через каналы АО «Росагролизинг». Это касается таких традиционных видов продукции, предоставляемой в лизинг, как тракторы и бульдозеры, а также широкой линейки другой спецтехники.





«Челябинская область для нас надежный и многолетний партнер. Большой объем инвестиций уже сделан. На этом мы останавливаться не будем. Мы по сути являемся проводником господдержки в сфере технической модернизации сельского хозяйства, сохраняя льготные условия для аграриев. Но вы совершенно правы, мы не ограничиваемся только АПК, развиваем коммерческое направление. Это и дорожно-строительная техника, техника под муниципальные нужды. Готовы в этом вопросе взаимодействовать, любые ваши пожелания будем отрабатывать», — добавил Павел Косов.

АО «Росагролизинг» — российская агропромышленная лизинговая компания в форме акционерного общества с государственным участием в уставном капитале. Основная деятельность — лизинг оборудования и техники отечественным сельхозтоваропроизводителям. Занимает первое место в сегменте агролизинга и работает на территории всех субъектов РФ.