Южноуральским животноводам предлагают забрать 260 млн рублей

Минсельхоз начал прием заявок от мясных и молочных хозяйств на получение субсидий

В Челябинской области стартовал прием заявок от животноводческих хозяйств на получение субсидий. Документы ждут до 12 апреля включительно, отбор получателей завершится не позднее 31 мая, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Поддержка будет предоставлена и мясным, и молочным хозяйствам. Заявителями могут быть аграрные предприятия, имеющие не меньше 20 коров, не считая телят и быков, уточнили в ведомстве.

«Чтобы пройти отбор и получить субсидию, предприятие должно соответствовать ряду требований. Например, не иметь просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью и задолженности по уплате налогов и сборов, не находиться в процессе реорганизации и тому подобное», — рассказали в министерстве.

Отбор получателей субсидий будет завершен 31 мая. На данный вид поддержки в бюджете Челябинской области запланировано 260 миллионов рублей.

Субсидия каждому хозяйству будет рассчитываться по установленной ставке: 6 500 рублей на одну корову молочного направления и 2 500 — мясного направления. При расчете размера субсидии будут применяться повышающие коэффициенты, если средняя продуктивность молочного стада в 2023 году больше 5 тысяч килограммов на одну корову или численность мясного стада на 31 декабря 2023 года превышает 100 голов.

«Ожидаемый результат господдержки животноводства — увеличение к концу 2024 года численности мясных и молочных коров до 39,9 тысячи голов. На сколько животных каждый получатель субсидии должен будет увеличить свое стадо, будет указано в соглашении», — добавили в Минсельхозе.

По данным на 1 марта текущего года, во всех хозяйствах Челябинской области насчитывается 33 тысячи коров, общее поголовье крупного рогатого скота (включая телят и быков), в том числе у фермеров, насчитывает 84,7 тысячи животных.

Напомним, в марте южноуральские аграрии получили 350 миллионов рублей на приобретение семян; в апреле будет объявлен прием документов на выплату несвязанной поддержки — около 130 миллионов, а также единой субсидии в растениеводстве из федерального бюджета. Общий объем государственной поддержки АПК в Челябинской области в 2024 году достигнет 2,9 миллиарда рублей.