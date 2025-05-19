Южноуральские промышленники получили 1,4 миллиарда рублей в виде льготных займов

В регионе реализуется комплекс мер поддержки производственных предприятий

Фонд развития промышленности Челябинской области предоставил льготных займов на сумму 1,4 миллиарда рублей в 2024 году. Этой мерой поддержки воспользовалось 16 предприятий региона.

«По итогам прошлого года наш регион занял шестое место среди субъектов Российской Федерации по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, седьмое место в рейтингах эффективности реализации промышленной политики и национального проекта „Производительность труда“», — сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Заксобрания Челябинской области Владимир Перезолов.

21 южноуральскому предприятию удалось возместить часть затрат на уплату платежей по договорам лизинга в целях покупки промышленного оборудования на 100 миллионов рублей. 20 заводов возместили расходы на НИОКР.

Среди наиболее востребованных мер поддержки — частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов. Ими в прошлом году воспользовались 9 предприятий на сумму 200 миллионов рублей.

«Грантовая поддержка была оказана 12 участникам промышленных кластеров на сумму 70 миллионов рублей. Это далеко не все меры, востребованные у наших предприятий, работа в этом направлении будет продолжена», — уточнил Владимир Перезолов.