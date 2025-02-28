Южноуральским промышленникам рассказали о планах по снятию ограничений на сверхурочную работу

Лимит трудовых будней предлагается увеличить с 120 до 240 часов в год

Возможность увеличения лимита сверхурочных часов для работников промышленных предприятий с 120 до 240 часов обсудили сегодня, 28 февраля, участники заседания СПП Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Разработанные Минэкономики по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поправки к Трудовому кодексу, по словам главы союза Александра Шохина, в целом поддержало правительство.

Несмотря на ориентацию на рост производительности, автоматизации и роботизацию проблему дефицита кадров решить быстро не удастся, считают промышленники.

«Пытаемся согласовать позицию бизнеса и правительства по поводу снятия ограничений на сверхурочные работы», — сказал Александр Шохин на заседании СПП Челябинской области.

В настоящее время рабочая неделя включает в себя 39 часов, то есть официально 40‑часовая рабочая неделя минус час в пятницу. В год сотрудник занят сверхурочной работой 120 часов.

«Мы предложили установить как минимум 240 часов, при этом сохранить за первые 120 часов прежний режим оплаты, за последующие сделать его выше»,— уточнил он.

Правительство РФ инициативу РСПП поддержало. Профсоюзные организации некоторых отраслей выступили против таких изменения в Трудовом кодексе РФ. В настоящее время рассматриваются предложения по сокращению отпусков с возможностью монетизации того времени, что было потрачено сотрудником в отпуске на работу. Так, всем известно, что в некоторых сферах деятельности отпуска могут продолжаться до 3 месяцев в год.

Также актуальным для сферы промышленности остается вопрос привлечения к работе иностранных граждан. Вопросы у РСПП вызывает законность так называемых вахтовых туров для мигрантов. Промышленники заинтересованы в наведении порядка в сфере миграции, отметили участники заседания.