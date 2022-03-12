Южноуральским подрядчикам простят штрафы из-за санкций

Для этого нужно представить госзаказчику письменное обоснование

Правительство РФ бессрочно продлило порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций, сообщает сайт Правительства РФ.

Решение на государственном уровне принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок. Последнее время срывы контрактов происходят по причине отсутствия необходимых материалов, комплектующих, компонентов, логистика поставок которых усложнилась из-за введения экономических санкций.

Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.

Документом вносятся изменения в ранее принятое постановление Правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Теперь срок заключения контракта не имеет значения, главное, суметь подрядчику доказать, что нарушение обязательств по контракту наступило из-за введенных экономических санкций.