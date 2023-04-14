Южноуральским аграриям предстоит цифровое перевооружение своих хозяйств

Губернатор Алексей Текслер перед посевными работами обозначил задачи для сельского хозяйства региона

В области стартует самая напряженная и ответственная пора для аграриев — весенний яровой сев. В эти дни важно использовать все возможности и резервы, чтобы каждый день в полях был максимально плодотворным и эффективным. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в пятницу, 14 апреля, на областном агрономическом совещании. Глава региона обозначил задачи для отрасли на этот год, упомянул о поддержке аграриев, а также подчеркнул важность цифровизации сельского хозяйства.





По словам губернатора, с 2022 года вместе с осложнением геополитической обстановки начался новый виток западных санкций, которые негативно влияют на экономику. В новой ситуации российские и челябинские аграрии показали свой высокий профессиональный уровень, собрали рекордный урожай в прошлом году. Наша область по многим показателям аграрного сектора стала лидером в УрФО, да и в стране в целом.

«К сожалению, рекордный урожай не всегда означает рекордную прибыль. Поэтому была поставлена задача опережающими темпами довести до сельхозтоваропроизводителей государственную поддержку по возделыванию агрокультур. Часть средств уже поступила, это более 300 млн рублей, а до 1 июня хозяйства получат 1 млрд рублей в виде различных субсидий. С 2021 года правительство РФ зафиксировало цены на минеральные удобрения. В регионе мы сохраняем меры поддержки по этому направлению, а также помогаем в приобретении техники и в строительстве животноводческих помещений», — отметил глава региона.

По мнению Алексея Текслера, сегодня нужно больше внимания уделить применению именно минеральных удобрений, потому что это реальная возможность увеличить урожайность и восстановить почвенное плодородие. Надо изучать современные практики и методы лучших хозяйств. Если сравнивать с соседними регионами, например с Оренбургской областью, то станет видно, что мы вносим меньше минеральных удобрений. Динамика по сравнению с прошлыми годами, конечно, улучшилась, но губернатор считает это направление важным с точки зрения повышения эффективности работы.

Вопросы технологий тесно связаны с техническим перевооружением. Федеральный Минсельхоз положительно отмечает наш регион в плане работы предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Ряд наших предприятий имеет достаточно серьезный опыт на рынке, они готовы учитывать запросы аграриев. Регион у нас машиностроительный, поэтому область имеет все компетенции, чтобы делать лучшую технику именно в нашем регионе.





«В прошлом году наша область подтвердила первое место в УрФО по агроэкспорту: мы продали за рубеж продукции на 170 млн долларов. Это больше, чем экспортировали другие регионы Урала вместе взятые. Активно продаем продукцию зерновой переработки, муку, макаронные изделия, кондитерские изделия, растительное масло. Сегодня особый интерес возник к поставкам нашей продукции в Китай, где я недавно был с визитом. Там обсуждали вопросы поставок, в том числе масличных культур. Я поручил министерству сельского хозяйства помогать нашим производителям выходить на рынок Китая», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, сейчас Минсельхоз РФ решает задачу по увеличению закупок зерна в государственный интервенционный фонд, к этому тоже нужно серьезно готовиться. В этом году погодные условия будут другими, скорее всего, не столько благоприятными, как в прошлом году. Нужно преодолевать климатические сложности Южного Урала своевременным севом и сбором урожая. Это самая главная задача, на которой нужно сконцентрировать все силы. Отдельный блок выступления главы региона — внедрение цифровизации в сельхозпроизводство. Речь шла о внедрении федеральных государственных информационных систем ГИС «Зерно» и «Сатурн».

«Конечно, это дополнительные сложности для фермерских хозяйств. Необходимо использовать возможности центра компетенций по поддержке фермеров „Мой бизнес“, где организовали дистанционную учебу и консультирование, чтобы фермеры могли органично влиться в процесс цифровизации. Это неизбежно и это надо пройти, поскольку позволит навести порядок и более эффективно в масштабах страны решать вопросы с оборотом зерна. Эту работу нужно довести до конца и действовать в правовом поле», — подчеркнул губернатор.

Примечательно, что некоторые фермеры уже начали внедрять у себя «цифру», причем сделали это быстрее местных администраций, хотя ежегодно регион оказывает поддержку муниципалитетам, направляя средства на внедрение цифровых технологий для рационального использования земель сельхозназначения. У нас в области оцифрован практически весь пашенный клин: совместно с учеными разработана информационная система «УралГИС Агро». Используя ее картографический интерфейс, муниципалитеты могут выявлять неучтенные земли, вести мониторинг неиспользуемых земель. На сегодня районные администрации внесли информацию об использовании 20% сельхозугодий.

«Система позволяет конкретизировать информацию по культурам, владельцам земли, землепользователям — по сути, по каждому участку. Эту работу нужно продолжать, и в целом она позволит нам более эффективно вовлекать в оборот земли и управлять всеми процессами ведения сельского хозяйства. Это нужно как для самих аграриев, так и для власти. Это хороший инструмент для отделов или управлений сельского хозяйства в муниципалитетах», — сказал Алексей Текслер.





Завершая свое выступление, глава региона отметил, что агрокомплекс Южного Урала в последние годы стал работать более стабильно и эффективно. Но губернатор по-прежнему исходит из того, что все вместе должны ставить перед собой повышенные задачи. В первую очередь — по повышению урожайности. Это целый комплекс мероприятий с использованием современных технологий и техники. Важно продолжить вовлекать в сельскохозяйственный оборот неиспользованные земли, заниматься комплексным развитием села, его социальной инфраструктурой.

«Отдельное направление — развитие кадрового потенциала области, резервы на поддержку здесь тоже есть. С учетом поддержки областных и федеральных властей, уверен, что наш агрокомплекс готов успешно отвечать на вызовы времени и справляться с возникающими проблемами. Главное — работать сообща, синхронизировать усилия сельхозпроизводителей, вузов, науки, органов власти и местного самоуправления», — резюмировал глава региона.

