Южноуральские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты

Сумма займов составила почти 30 млн рублей

Около 300 студентов и абитуриентов из Челябинской области оформили в Сбербанке образовательные кредиты с начала 2022 года. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сумма выданных займов также выросла вдвое и приблизилась к отметке 30 млн рублей.

Чаще всего образовательные кредиты берут для обучения в Челябинском государственном университете и Южно-Уральском государственном университете. В топ входят также Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.



«Кредит на образование с господдержкой решает важнейшую задачу повышения доступности высшего образования. Стоит отметить, что программа образовательных кредитов Сбербанка уникальна в своем роде. Ставка по кредиту значительно ниже рыночной, а возможность не выплачивать основной долг во время обучения и 9 месяцев после него — эффективное решение „образовательного вопроса“. Студенты могут самостоятельно распланировать расходы на обучение и спокойно погрузиться в учебный процесс», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

В июле 2022 года Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% годовых. Теперь оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера. Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка. В ближайшее время менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.



Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счет на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить ее наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмет академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.



