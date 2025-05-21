Южноуральские школьники идут работать фотографами, нянями и промоутерами

Количество резюме выросло более чем в два раза

Подростки Челябинской области стремятся к финансовой независимости. Количество резюме соискателей возрастом 14—17 лет в регионе выросло в 2,3 раза за первый квартал 2025 года, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Работы».

Стремление к финансовой независимости и получению первого профессионального опыта — вот основные причины такого роста, считают эксперты. Школьники, особенно во время каникул, активно ищут подработку. Средние зарплатные ожидания у этой возрастной группы составляют 25 000 рублей в месяц при частичной занятости.

Наиболее заметный рост интереса наблюдается к профессии фотографа: количество резюме увеличилось на 110%, а средние зарплатные ожидания достигли 45 000 рублей в месяц. Популярность данной профессии объясняется гибким графиком работы, отсутствием необходимости в специальном образовании и опыте, а также возможностью быстрого получения оплаты.

На втором месте по приросту резюме — профессия няни (+76%, зарплатные ожидания — 40 000 рублей). Также значительный рост показали вакансии промоутера (+66%, 20 000 рублей), продавца-кассира (+58%, 30 000 рублей) и комплектовщика (+46%, 25 000 рублей).