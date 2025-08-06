Южноуральские птицефабрики увеличили производство яиц на 4,5%

В первом полугодии в регионе произвели 843 миллиона штук

Южноуральские птицефабрики в январе — июне 2025 года увеличили производство яиц на 4,5%, до 842,8 миллиона штук. Об этом сообщает Челябинскстат в докладе «Социально-экономическое положение Челябинской области».

Также выросли объемы производства молока: в первом полугодии 2025 года в сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено 3599 килограммов молока против 3310 килограммов в аналогичном периоде прошлого года.

В сельхозорганизациях в первом полугодии производство скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с соответствующим периодом 2024 года снизилось на 0,5% и составило 171,3 тысячи тонн.

На фоне увеличения объемов производства куриных яиц цены на эту продукцию в рознице приобрели устойчивую тенденцию к снижению. При этом отмечены высокие темпы роста начисленной зарплаты в сфере сельского хозяйства Южного Урала в январе — мае 2025 года: на 21,3% к аналогичному периоду 2024 года.